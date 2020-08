Magnus Carlsen knuste Nakamura med solid opningsspel

sport

Carlsen starta den fjerde finalekampen med ein skuffande remis mot Hikaru Nakamura. Med kvite brikker såg Carlsen ut til å ha kontroll på partiet, men Nakamura forsvarte seg godt og berga remisen i det som etter kvart vart eit svært spennande parti. Dermed stod det 0,5–0,5, noko amerikanaren kunne sjå seg mest fornøgd med.

Etter at Carlsen tapte kampen søndag, leidde Nakamura 2–1 i finalen der det står om best av sju kampar. Om ikkje nordmannen hadde kniven på strupen før oppgjeret måndag, var det viktig at Carlsen ikkje lét amerikanaren dra frå i samandraget.

Overraskande opning

Dermed var det oppmuntrande for Carlsen at det andre partiet vart heller udramatisk og enda endå ein gong med poengdeling. Verdsmeisteren leverte ein overraskande vri i opninga, noko Nakamura ikkje hadde noko godt svar på. Dermed vart det ganske tidleg klart at det lukta remis, og etter to parti stod det 1–1.

Med kvite brikker overraska nordmannen med italiensk opning i det tredje partiet i hurtigsjakk. Ifølgje sjakkcomputeren leidde Carlsen med ein bonde etter 20 trekk. Berre åtte trekk seinare hadde han eit overtak på fire bønder etter eit tabbetrekk frå Nakamura.

Sjølv om Carlsen stod klart best i den kompliserte stillinga, gjaldt det å finne trekka som gravla kampen. Dei trekka fann Carlsen etter det 36. trekket og dermed leidde nordmannen 2–1 og var berre éin remis unna å utlikne Nakamuras leiing i samandraget.

Ny sterk opning

Med det som utgangspunkt tok ikkje den norske verdsmeisteren nokon unødvendige sjansar i det fjerde partiet. Men igjen serverte Carlsen amerikanaren ei skikkeleg nøtt med opningstrekka sine.

Amerikanaren måtte ta seg god tid til å tenkje, og med det fekk nordmannen òg ein fordel på klokka tidleg i partiet.

– Det er veldig, veldig bra spel hittil av Magnus. Det er faktisk så bra spel at eg mistenkjer Magnus for å framleis vere i opningsførebuingane. Han har fullstendig knust opninga til Nakamura, sa ein entusiastisk TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer i studio etter det 13. trekket.

Tvang fram remis

Nakamura sleit med å setje nordmannen under press, og etter 25 trekk var det nordmannen som stod best på brettet. Sjakkdatamaskina meinte Carlsen leidde med halvannan bonde. Etter kvart innsåg Nakamura at slaget var tapt, og at det hadde vore ein tung dag på jobben.

Carlsen tvinga fram ein remis og sikra seg poenget han trong for å vinne finaleduellen på måndag. Dermed står det 2–2 samanlagt etter fire finaledagar.

I motsetning til semifinalane i turneringa, som vart avgjorde med best av fem-oppgjer, dreier finalen seg om å spele best over sju kampar. Førstemann som vinn fire kampar i finalen stikk av med sigeren og førstepremien på 2,7 millionar kroner.

Den neste finalekampen går tysdag.

