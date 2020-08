Bottas med varmesjokk i Barcelona

sport

Mercedes har svarte køyredressar for at førarane skal matche «antirasisme-kampanjen» som mellom anna blir markerte med eigne logoar på bilane. For Bottas bidrog fargevalet til at det vart ekstra heitte i den spanske varmen i Barcelona søndag.

Etterpå gjekk finnen òg til angrep på den nye regla om at førarane er pålagde å ha tjukkare undertøy. Med temperaturar over 50 grader på bana sa Bottas at han var fullstendig dehydrert etter løpet.

– Sjølvsagt tok det på. Vi har bytt farge på køyredressane, og det er kjent at svart tek opp mest varme, spesielt i direkte sollys, sa Bottas.

– Eg veit ikkje akkurat detaljane for kor mykje meir svart tiltrekkjer seg varmen enn kvitt, men denne tida på året har det vore veldig varmt i bilen, heldt finnen fram.

Han vart lettare i løpet av løpet.

– Dessutan har vi dei nye reglane for årets køyredressar som har vorte tjukkare. Også undertøyet må vere tjukkare. Eg veit ikkje kor mykje effekt det hadde, men det var veldig varmt. Eg tok av tre kilo under løpet, og det er mykje. Berre det kan forstyrre innsatsen, sa Bottas mellom anna.

Etter ein dårleg start i Barcelona klarte finnen trass i varmeproblema å køyre inn til tredjeplassen, medan lagkameraten Lewis Hamilton køyrde inn til den 88. sigeren sin i formel 1.

Den neste VM-runden skal køyrast på Spa-banen i Belgia 30. august.

