NRK: Høie signaliserer at fotballspelarar som kjem til Noreg, slepp karantene

Signala frå Høie betyr truleg at Rosenborg trygt kan ta imot den islandske klubben Breidablikk til europaligakvalifisering kommande torsdag, at Molde trygt kan spele meisterligakvalifisering, og at norske landslagsstjerner kan komme heim og spele landskampar.

– Viss jobben din er å drive med idrett og det er yrket ditt, så vil det vere ei arbeidsreise dersom du må reise for å utøve idretten din, seier helseministeren til NRK.

– Men ein må då følgje dei reglane som gjeld for jobbreiser i Schengen-området, og utøvaren må bu innanfor Schengen, EØS eller EU, legg han til.

