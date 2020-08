Diomande terminerte kontrakten på dagen

sport

I eit innlegg på Instagram fortel den 30 år gamle spissen om avgjerda, som han har teke i forståing med klubben.

– Med tanke på dei mange familieprioriteringane eg gjer i livet mitt, har eg bestemt meg for å terminere kontrakten min på dagen for på best mogleg måte å kunne ta vare på mine kjære, skriv Diomande.

Han seier vidare at han kjem til å sakne miljøet i Los Angeles FC, men understrekar at han har tenkt nøye gjennom avgjerda. Konklusjonen er at ei avslutning av avtalen er best for alle partar.

– Eg vil takke klubben for forståinga, og den entusiastiske fansen vår. Eg vil aldri gløyme desse verdifulle erfaringane og stundene vi har delt på banen, skriv USA-proffen.

30-åringen seier ikkje noko om planane han måtte ha for den vidare fotballkarrieren.

Diomande har spelt for Los Angeles sidan 2018. Då kom han til klubben frå den engelske klubben Hull. Tidlegare i karrieren har han spelt for Skeid, Hødd, Strømsgodset, Dinamo Minsk og Stabæk.

Spissen har spelt elleve kampar og skåra eitt mål for det norske landslaget.

Den siste tida har Diomande slite med ein fotskade. I slutten av juli reiste han tilbake til Los Angeles medan lagkameratane fullførte den innleiande MLS-turneringa i Florida.

