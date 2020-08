Fransk verdsmeister til Beckhams klubb

sport

Torsdag stadfesta Florida-klubben signeringa av midtbanespelaren som nyleg avslutta kontraktsforholdet sitt med den italienske meisterklubben Juventus.

33 år gamle Matuidi har tidlegare vore lagkamerat med David Beckham i franske Paris Saint-Germain.

– Eg bestemde meg for å gå til Inter Miami for nokre veker sidan, og å ta utfordringa frå vennen min David Beckham og dessutan vinne trofé her. Familien og eg kan knapt vente på å kome i gang, skriv Matuidi på Twitter.

Midtbanespelaren kom til Juventus frå PSG i 2017. Han hadde eitt år igjen av kontrakten med italienarane.

– Eg kunne ikkje vore gladare over å ønskje Blaise velkommen til Inter Miami. Han er ein spennande og god spelar, og ein flott person, seier Beckham.

Han kallar det vidare ein stolt augneblink for klubben å ha ein verdsmeister i stallen.

