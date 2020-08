Djokovic stadfestar US Open-start

sport

Fleire profilar har trekt seg frå turneringa av smittefrykt, men serbiske Djokovic kjem til start. Det same gjer Casper Ruud.

– Eg er glad for å kunne stadfeste at eg kjem til å delta i Western & Southern og US Open dette året, skreiv Djokovic på nettsidene sine torsdag.

Han la til at han reiser til New York laurdag.

– Det var inga enkel avgjerd å ta, med alle hindringar og utfordringar frå mange hald, men tanken på å konkurrere igjen begeistrar meg, seier Djokovic.

Serbaren er på jakt etter sin 18. Grand Slam-tittel.

(©NPK)