Uno-X trekkjer seg frå polsk ritt av koronafrykt

Det opplyser laget via Twitter. Det var Eurosport som først omtalte saka.

Uno-X-laget opplyste måndag at dei var komne til Polen og var klare for sykkelritt. To dagar seinare har dei ombestemt seg.

– Ettersom vi ikkje kan garantere for tryggleiken til støtteapparatet vårt og ryttarane våre, har vi dessverre valt å trekkje oss frå rittet med direkte verknad, skriv Uno-X.

– Etterleving av UCIs (Det internasjonale sykkelforbundet) covid-19-protokoll er første prioritet i desse veldig spesielle tidene.

