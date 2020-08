sport

Det opplyser Skiforbundet i ei pressemelding onsdag ettermiddag.

– Kombinertlandslaga vedtok i formiddag å fullføre den første samlinga på Lillehammer, og reiser ikkje til Oslo som opphavleg planlagt i kveld. I dagens koronasituasjon ønskjer laga å ikkje flytte seg meir enn nødvendig, heiter det i meldinga.

Samlinga er den første for kombinertløparane sidan koronavirus-utbrotet og dessutan den første for det nystarta elitelaget for kvinner.

(©NPK)