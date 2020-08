Idretten har levert prioriteringslista

sport

Måndag var helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i møte med representantar frå NIF og nokre særforbund. I møtet fekk Norges idrettsforbund i oppgåve å utarbeide eit forslag til ein grunngitt og stegvis opningsprosess for treningar for vaksne innan kontaktidrettane som krev unntak frå 1-meterregelen.

– Regjeringa vil gi helsestyresmaktene eit oppdrag med å vurdere om det er mogleg å starte opp med noko avgrensa treningsaktivitet i breiddeidretten for vaksne frå 1. september. Då har vi behov for ei prioritering frå idretten sjølv, sa Høie til NTB måndag.

No har idrettsforbundet levert eit skriv til styresmaktene der det mellom anna står at dei ved ei vidare gjenopning ønskjer å ta omsyn til mangfaldet i den organiserte idretten.

«Hver idrett og hvert medlem i norsk idrett tillegges derfor like høy verdi. Ønsket om å komme i gang med ordinær treningsaktivitet er like stor, enten du driver med judo, bryting, spiller fotball, håndball eller utøver andre kontaktidretter», skriv NIF i ei pressemelding.

Kriterium

I pressemeldinga kjem det fram at idretten har lagt følgjande kriterium til grunn for gjenopning i dei ulike idrettane:

* Kjønnsbalansen i medlemsmassen skal takast omsyn til for utveljing av utøvarar til dei ulike fasane for gjenopning.

* Unge vaksne og paraidrettsutøvere blir prioriterte i dei første fasane i den grad dette er praktisk mogleg å gjennomføre for dei enkelte idrettane. Dette for å ta vare på omsynet til sårbare grupper i medlemsmassen vår.

* Talet på utøvarar for alle idrettar skal samla vere færre i den første gjenopningsfasen enn for dei følgjande fasane.

* Det er likevel særforbundene sjølv som vil definere kva utøvarar som får starte opp trening først og sist for dei respektive idrettane.

Lista

I prioriteringslista som no er levert styresmaktene har dei ulike særforbundene laga ein gjenopningsplan med ei prioritert liste på tre til fem fasar.

Mellom anna ønskjer Norges Fotballforbund i første fase å opne for gatelag og tilrettelagd fotball, 2. divisjon, og anndre nivå kvinner, og dessutan fjerde nivå for herrar. I fase to ønskjer forbundet å opne anna breiddefotball og futsal.

Norges Håndballforbund ønskjer i første fase å opne for alle utøvarar i 2. divisjon, og dessutan dei 20-åringane som delta i klassen 17–20 år. Deretter alle utøvarar i 3. divisjon i fase to, og alle utøvarar i 4. divisjon, og dessutan parahåndball i fase tre.

Norges Ishockeyforbund ønskjer i fase 1 at utøvarar i 1. divisjon (kvinner), 2. divisjon (menn) og utøvarar fødd i år 2000 som speler U21.

