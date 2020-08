sport

Troppen er for tida på treningsleir i Bad Ragaz i Sveits. Haaland stilte tysdag opp på ein pressekonferanse. Situasjonen rundt Jadon Sancho og interessa frå Manchester United vart eit tema tidleg.

– Han er ein fenomenal spelar. Eg er veldig glad for at han blir. Eg er sikker på at han kan hjelpe meg med eit par målgivande, og eg eit par til han, sa Haaland i eit intervju gitt att mellom anna av avisa Bild.

Borussia Dortmund-leiinga gjekk måndag ut og bles av ein mogleg overgang til Manchester United for Sancho i sommar. Det vart i tyske aviser kalla eit Sancho-veto.

Samtidig kom det fram at kontrakten hans ikkje går ut før sommaren 2023.

Overgangsvindauget er ope ei god stund til, og Sanchos situasjon kan framleis forandre seg.

Borussia Dortmund har tidlegare signalisert ein prislapp på cirka 1,1 milliardar kroner for Sancho.

Haaland var blid og ordknapp då han vart spurd om kva som kan skje med han neste år og rykta rundt ein mogleg Real Madrid-kontrakt. – Mange menneske skriv mykje, og eg kan ikkje bestemme kva. Eg har berre ein ting å seie: Ingen kommentar.

Tysklands Bundesliga startar med første serierunde 18.–21. september. Borussia Dortmund møter Borussia Mönchengladbach.

Haaland vart ei stor hit etter overgangen frå Salzburg i januar. Han skåra totalt 44 mål på 40 kampar førre sesong og skaffa seg eit stort namn i internasjonal fotball.

(©NPK)