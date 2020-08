Graham Hansens meisterligamotstandar i koronatrøbbel

sport

21. august skal Atlético Madrid spele kvartfinale mot Caroline Graham Hansens Barcelona. Oppladinga til det oppgjeret blir ikkje som tenkt.

No slit nemleg Madrid-laget med koronaviruset. Onsdag vart det stadfesta at fire personar har testa positivt.

I ei fråsegn frå klubben heiter det at svara på testane kom tysdag, etter at spelarar, trenarar og støtteapparat vart testa dagen før. Dei nye testane vart tekne etter at det vart avdekt positive prøver i klubben fredag.

Dei positive prøvene førre veke har ført til at laget har innstilt treningane og isolert spelarar og trenarar. Klubben opplyser òg at ingen av spelarane viser symptom på viruset, og at dei er i heimeisolasjon.

Dei vil bli testa på ny dei neste dagane. Inntil vidare er all aktivitet sett til side.

