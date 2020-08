Uefa følgjer med på Zlatans dobbeltrolle i Europaligaen

sport

Hammarby møter Puskas Akademia frå Ungarn i første kvalifiseringsrunde, medan Milan først kjem inn neste runde. Men det er ikkje sikkert det er plass til begge klubbane i turneringa, skriv Fotbollskanalen.

Årsaka er at Ibrahimovic er deleigar i Hammarby og kontraktsfesta spelar i Milan. Uefa opplyser til den svenske nettstaden at dei overvaker situasjonen.

Ifølgje paragraf 5 i Uefa-regelverket står det mellom anna at ingen, direkte eller indirekte, kan ha ei rolle – anten i leiing, administrasjon eller sportsleg – i meir enn éin klubb som deltek i Uefas klubblagsturneringar.

Hammarbys sportssjef har tidlegare stadfesta at dei har fått hjelp av Zlatan til å hente spelarar.

I regelverket står det òg at dersom to eller fleire lag ikkje følgjer integritetsreglane, kan berre eitt av laga delta i turneringa. Til Fotbollskanalen opplyser Uefa at ingen spelarar kan nektast å spele i ei av klubbturneringane til Uefa for brot på artikkel 5.

Dermed er det uklart kva som ventar, eller kva som vil skje, dersom laga til dømes blir trekte mot kvarandre. Den svenske klubben ønskjer ikkje å kommentere saka til nettstaden.

