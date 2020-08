Medier: Ødegaard er ønskt tilbake til Real Madrid

sport

Den baskiske avisa Mundo Deportivo frontar nyheita om at Zinédine Zidane vil bryte den munnlege låneavtalen med Real Sociedad på framsida.

Då klubbane vart samde om ein låneovergang for Ødegaard i fjor sommar, var det ei forståing av at 21-åringen skulle vere to år i San Sebastián.

I spansk fotball er det ikkje tillate å gjere låneavtaler over to sesongar, og Real Madrid ønskjer å utnytte det ved å hente Ødegaard tilbake tidlegare enn dei hadde tenkt til for drygt eitt år sidan, skriv TV 2.

Ifølgje TV 2 har òg avisene El Diario Vasco og Marca omtala Ødegaard.

