Warholm spring i Monaco

sport

Det opplyser Warholms team til NTB etter å ha vurdert grundig om sunnmøringen skulle delta på Diamond League-stemnet.

– Dette har ikkje vore ei lett avgjerd å ta. Men etter at vi har fått brukt tid på å gå gjennom alle tiltak, vel eg å gå for dette løpet som planlagt. Vi har gått gjennom reise, arrangement og heimkomst, og vi ser at det er mogleg å få gjennomført dette i samsvar med alle råd som er gitt av helsestyresmaktene, seier Karsten Warholm.

Norges Friidrettsforbund har innvilga arbeidsreise for Warholm på bakgrunn av ein avtale mellom Norges idrettsforbund og helsestyresmaktene. Warholm og andre som deltek i Monaco, må gå i karantene i ti dagar ved retur til Noreg.

