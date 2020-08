Under éin promille av koronatestane i dansk fotball var positive

sport

Det er i alt teke 10.373 koronatestar i dansk fotball dei elleve vekene med spel i Superligaen og førstedivisjon etter koronapausen. Berre sju av prøvene har vore positive.

– Vi har lykkast med å skape eit ansvarleg miljø der alle i troppane har levd normalt ved sida av fotballjobben, og vi har framleis klart å halde smitten ute av troppane, seier Thomsen i ei pressemelding.

– Dei protokollane som spelarane og klubbane skulle følgje, har fungert så godt at vi har kunne reagere raskt på dei få positive prøvene vi har hatt. Kvar gong har vi sørgt for å bryte alle potensielle smittekjeder tidleg, legg leiaren av Divisjonsforeininga til.

Han meiner òg at det er under dei gjeldande forholda er trygt å dra til stadion for å sjå på fotballkamp.

– Ingen fotballkamp med tilskodarar i Danmark har vore å rekne som ein hending med mykje smittespreiing. Det er like trygt å dra på fotballkamp som å gå rundt andre stader i Danmark, hevdar Thomsen.

I Danmark har dei gradvis opna for fleire tilskodarar på fotballkampar. Standarden er 500 tilskodarar, men det har òg vore spelt kamp med over 7000 på tribunane.

