Skipresident Røste inn i FIS' koronagruppe – har mandat til hastevedtak

Røste er med i det som har fått det engelske namnet «Covid-19 Support Group».

– Gruppa består av alle renndirektørane, og vi «møtest» éin gong i månaden. Der sit òg alle avdelingsleiarane i Det internasjonale skiforbundet (FIS), og så er det vi fem frå FIS-council (styret) kor éin er oppnemnde for langrenn, og det er meg. Det er òg ein frå hopp, kombinert, alpint og fristil/snøbrett, seier Røste til NTB.

Røste har denne veka vore til stades under Blink-festivalen i Sandnes. Han fortel om jobben som blir lagd ned før sesongen som ventar.

– Vi har laga ein covid-19-plan, og det som ligg i botnen er at vi skal prøve å sikre den planlagde terminlista innanfor nødvendige smittevernrutinar. Vi skal sikre smittevernomsyn for løparar, støtteapparat, media, publikum (om det blir opning for det) og alle andre ramma grupper.

Plan A

Røste meiner FIS er mykje betre førebudd no enn dei var då samfunna vart stengt ned i midten av mars. Han seier at alle er førebudde på tilpassingar.

– Seinast sist onsdag kom meldinga om at alpinopninga i Sölden i oktober er flytta fram ei helg, fordi ein då har moglegheit til å stengje heile anlegget viss det er nødvendig, slik at anlegget blir lukka. Det blir ingen andre der. Veka etter hadde det vore vanskelegare, forklarer Røste.

Gruppen har òg sett på andre moglege tilpassingar.

– Vi ser sett på eventuell reduksjon av støtteapparat, kvotar og kanskje å skilje renn for menn og kvinner. Det gjeld for gjennomføring av «plan A» med avgrensingar.

Avgjerder kan bli fatta raskt med eit minimum av byråkrati om det blir kravd at plan A må fråvikast.

– Vi har mindre grupper med delegert ansvar som kan ta raske avgjerder utan at styre og greinkomitear må samlast. Gruppene kan ta avgjerder på kort varsel.

Fleksible

Røste understrekar at dei ikkje kan setje to strekar under svara på dette tidspunktet. Han poengterer at alle ledd er nøydde til å vere fleksible.

– Det viktigaste er at vi får gjennomført ein konkurransesesong og får vist dette på TV. Vi håpar at det lèt seg gjere så normalt som mogleg, og er ikkje det mogleg, trur eg alle er innforstått med at det må gjerast tilpassingar. Det enklaste er at det blir som her under Blink-festivalen, eit arrangement utan publikum. Det er ikkje ønskjeleg, men blir det slik, så blir det slik, fastslår Røste.

Han minner om at det framleis er seks månader til det til dømes er planlagt eit ski-VM i Oberstdorf i Tyskland. Han meiner det er for tidleg å vere for kategorisk både i den eine og den andre retninga.

– Vi må òg sjå på tilpassingar til terminlista når det gjeld raude og grøne land og kvar ein reise utan restriksjonar. Kan ein lage fleire konkurransar i same region? Det er vi førebudde på å ta raske avgjerder for.

– Kan Noreg få eit utvida ansvar for å arrangere renn?

– Vi har sagt at vi er fleksible og opne for å arrangere fleire renn om det er ønskjeleg. Slik trur eg mange tenker. Ikkje berre Noreg.

