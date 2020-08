Vålerengas sigersrekkje stoppa av Kolbotn – Ildhusøy redda eitt poeng

sport

Etter siger i fire strake kampar i Toppserien for Vålerengas kvinner, sa det stopp med 1–1 mot Kolbotn, men det kunne fort enda med tap i ein kamp der målvaktene spelte hovudrollene på kvar sin måte.

Seebert glapp ein enkel ball etter ni minutt, som gjorde at ei oppvakt Eline Hegg overraskande kunne gi Kolbotn leiinga.

Men takka vere Ildhusøys skåring fem minutt før slutt får Vålerenga med seg eitt poeng og er oppe på 13 totalt. Like mange som LSK kvinner, som tek imot Arne-Bjørar søndag.

Strålande Ervik

Heimelaget i blått hadde opna kampen klart best og heldt fram med å setje Kolbotn og målvakt Siri Ervik under press etter opningsmålet, men sisteskansen til bortelaget hadde ein langt betre dag på jobben enn kollegaen sin i VIF-buret.

Etter ein snau halvtime viste Ervik seg fram ved to høve. Først måtte ho ut i full strekk for å redde eit forsøk frå Synne Jensen og like etter gjorde ho ei god redning på eit skot frå Sherida Spitse.

Også etter pause var det Vålerenga som var klart nærast skåring. Jensen fekk ei ny god skotmoglegheit etter 57 minutt, men denne gongen gjekk skotet i ein forsvarsspelar og over mål.

Men i det 86. minuttet kunne ikkje Ervik hindre Ildhusøy frå å skåre 1–1. 18-åringen stupte fram på eit godt innlegg frå Spitse og heada nydeleg inn utlikninga.

Vålerenga prøvde å setje inn sigersmålet, men kampen enda med eitt poeng til kvart av laga.

Endå eit Røa-tap

Onsdag blir det nok eit lokaloppgjer for Vålerenga når dei speler borte mot Røa, som tapte den sjette strake kampen sin fredag.

Heime på Røabanen vart Avaldsnes for sterke. Bortelaget frå Rogaland hadde tapt sine to siste kampar i Toppserien, men kom tilbake på vinnarsporet mot Røa. Laget frå Oslos vestkant står framleis utan eitt einaste poeng denne sesongen.

Det sørgde tidlegare Røa-spelar Elise Thorsnes for, med 1-0-målet sitt etter 16 minutt. Rasheedat Ajibade plukka opp ballen på Røas banehalvdel og la han igjen til Thorsnes som skåra det som vart kampens einaste mål.

(©NPK)