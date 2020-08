NFF vil be regjeringa la seniorane i breidda trene igjen, men ikkje spele kampar enno

sport

NFF skal i eit møte med regjeringa måndag diskutere framtida til Fotball-Noreg. Men i ei tid der smitten spreier seg og statsministeren varslar brems i gjenopninga av samfunnet, vil ikkje forbundet be om opning for å la dei over 20 år spele kampar i breiddefotballen.

– Vi registrerer at situasjonen har forverra seg. Men vi håpar at regjeringa vurderer heilskapen her. Det første målet vårt er å kome i gang med kontakttrening for seniorane. Det medfører ikkje ein stor smitterisiko, seier Alf Hansen, direktør for utvikling i NFF, til NTB.

– Vi forstår at det vil vere meir risiko ved opning for kampar, så det håpar vi kjem i neste fase, seier Hansen.

Ambassadørar for smittevern

NFF-toppen meiner ei opning av fotballen kan vere med på å auke smittevernet i folket. Han fortel at dei har fått tilbakemeldingar frå spelarar som har skjerpa seg òg i det daglege etter å ha vorte møtt med smittekrava til fotballklubbane.

– Fotballen kan vere ein ambassadør i ei tid der alle senkar skuldrene, seier Hansen.

Han opplyser at det ikkje har vore nokon dialog mellom NFF og helsestyresmaktene føre møtet på måndag.

– Vi tenkte det kunne vere ein god idé å ha eit møte i forkant for å diskutere innhaldet i koronahandboka vår, dei rammene vi set for aktiviteten vår. Det har vi ikkje fått, seier Hansen.

Fryktar at klubbmiljø forvitrar

Han understrekar at møtet på måndag først og fremst vil dreie seg om breiddefotballen. Dei som håpar på fleire tilskodarar på eliteseriekampane, må dermed smørje seg med tolmod.

– Kva fryktar de vil skje dersom de får nei til gjenopning?

– Uroa vår har heile tida vore at vi får enkelte klubbmiljø som forvitrar, at motivasjonen til spelarane fell til eit nivå der mange sluttar. Vi er òg uroa for dei frivillige som bidreg. Viss konsekvensen er stenging av seniorfotballen i eit heilt år, så har vi utfordringar både økonomisk og med tanke på fråfall.

– Kva kan de gjere for å hindre eit slikt fråfall viss ingen over 20 år får spele eller trene?

– Vi må sjølvsagt gjere det vi kan. Vi er opptekne av å halde motivasjonen oppe og ha sterke og robuste klubbmiljø vidare.

Kan ta tid

Barn og ungdom kom i gang med kampar frå 1. august. Erfaringane frå denne opninga og førebuinga til henne er ifølgje Hansen eit svært godt grunnlag for òg å få seniorane i gang, og noko NFF håpar blir ein del av vurderinga til regjeringa.

– Det vi har lært er at vi må vere tydelege i heile organisasjonen på at vi skal tenkje godt smittevern i klubbane. Det har vorte gjort på ein framifrå måte heile vegen, og det må vi halde fram med. Vi må ikkje få ei haldning om at vi er tilbake til normalen, seier Hansen.

NFF har ikkje fått nokon signal om kor lang tid det vil ta frå møtet på måndag til det eventuelt kjem ei ny avgjerd.

