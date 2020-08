Hovland to under par etter første dag av PGA-meisterskapen

sport

Nordmannen måtte tole ein bogey på 2. hol i San Francisco, men slo tilbake med birdie på dei to neste hola. Ein ny birdie på 7. hol førte han to slag under, men ein bogey på 9. hol gjorde at han berre var éin under halvvegs.

Han missa ein parputt frå kloss hald på det 9. holet, men revansjerte seg på 11. hol. Der stoppa utslaget hans snautt seks meter frå holet, og han trilla inn ein ny birdieputt.

På det 14. holet noterte han seg for ein ny bogey, før nordmannen slo tilbake på det 16. med ein birdie. På dei to siste hola vart det par. Dermed er han to slag under par før 2. runde.

Hovland var blant spelarane som starta runden sin seint. Australske Jason Day og amerikanske Brendon Todd ligg i tet. Begge har notert seg for ein 65-runde (fem under par).

– Det var litt vind tidleg på runden, men det var ikkje så ille. Det var absolutt mogleg viss du spelte bra, men då vi kom til hol 12–13 byrja det å blåse. Eg hadde ikkje heilt fått gong på drivaren, og eg var i roughen på kvart hol. Du prøver berre å gjere god par og håpar at du gjer nokre gode slag og kanskje får nokre birdiemoglegheiter, sa Hovland i eit intervju etter runden.

Heile ni mann spelte 66-rundar. Brooks Koepka, som har vunne turneringa dei to siste åra, er ein av dei, medan Tiger Woods er ein av dei som brukte 68 slag. Fem birdiar og tre bogeyar var fasit for Woods, som jagar den 16. majortittelen sin. Han ligg likt med Hovland.

Det er 156 deltakarar i turneringa, som varer til søndag. Den blir spelt utan tilskodarar på Harding Park-banen i San Francisco.

