Espen Olsen ferdig som HamKam-trenar

HamKam har plukka skuffande få poeng i sesongstarten, og står med fem tap og to uavgjorte kampar så langt. Det får no konsekvensar for trenarteamet, opplyser klubben på sin nettstad.

Espen Olsen går av som hovudtrenar og vil reindyrke rolla si som sportssjef i ein 100 prosent stilling. Geir Frigård går inn som fungerande hovudtrenar fram til ein erstattar er på plass.

– Eg er skuffa over resultata våre hittil og eg er ikkje samd i avgjerda klubben har komme fram til. Eg har heile tida hatt tru på at Geir og eg er i stand til å snu dette, seier Olsen.

Likevel er han klar for å gjere det han kan som sportssjef for å få klubben på rett kjøl.

– Når det er sagt stiller eg meg bak avgjerda til klubben og er 100 prosent dedikert og motivert for oppgåvene og utfordringane som ligg føre oss. Mitt einaste fokus er å bidra til å snu dette, seier Espen Olsen.

