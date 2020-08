Åtte Aberdeen-spelarar i karantene etter to positive koronatestar

sport

Ingen av dei smitta spelarane har symptom, men dei er som følgje av dei positive koronatestane isolert i 14 dagar. Skotske styresmakter har etter smittesporing beordra seks av lagkameratane å gå i heimekarantene fordi dei har vore i nær kontakt med dei smitta.

Den skotske ligaen har bestemt at Aberdeen må spele eliteseriekampen på laurdag borte mot St. Johnstone utan dei åtte spelarane. Også dei to neste kampane blir utan deltakinga deira.

Aberdeen tapte 0-1 for Rangers i serieopninga sist helg.

– Etter kampen på laurdag fekk vi ros for dei strenge smitteverntiltaka vi har på plass, seier Aberdeen-formann Dave Cormack i ei fråsegn på nettstaden til klubben.

– I lys av alt arbeidet vi har gjort, og investeringane i å verne spelarane, er dette eit hardt slag. Vi vil utføre ei gransking for å finne ut korleis spelarane vart smitta, og vi har skjerpa smittevernprotokollen. No må vi førebu oss til kampen på laurdag under svært vanskelege omstende.

(©NPK)