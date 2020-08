Verdsmeisteren ordna dansk siger på 2. etappe i Tour de Pologne

sport

Det var den første sigeren hans i regnbogetrøya etter VM-triumfen i fjor. Som på første etappe fall avgjerda i ein massespurt, etter at eit brot vart køyrt inn 17 kilometer før mål i Zabrze.

Pedersen var først over målstreken, følgt av Pascal Ackermann (Bora) og Davide Ballerini (Deceuninck-quickstep). Sistnemnde er lagkamerat med Fabio Jakobsen, som vart alvorleg skadd i spurten på 1. etappe.

Jakobsen vart tvinga inn mot gjerdet av Dylan Groenewegen og stupte ut av løypa ein meter før mål. Han vart tilkjent sigeren på etappen, men kunne sjølvsagt ikkje starte torsdag. Heller ikkje Marc Sarreau, som vart toar då Groenewegen vart diskvalifisert, kunne starte.

Dermed fekk polske Kamil Malecki frå CCC-laget leiartrøya som best plasserte ryttar på startstreken torsdag. Han ønskte ikkje å bere ho, men ønsket til CCC-laget om at ho skulle gå til best plasserte ryttar frå Jakobsens lag vart avslått fordi det var i strid med reglane.

(©NPK)