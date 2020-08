Premier League-klubbane røysta imot fem innbytarar

sport

Det er klart etter ei røysting mellom dei 20 klubbane i den engelske toppligaen torsdag, melder BBC.

Etter koronaopphaldet vart grensa for talet på innbytarar auka frå tre til fem, men fleire av dei mindre klubbane i ligaen skal ha kjent at dette gav ein fordel for dei større laga som har breiare stallar og fleire kvalitetsspelarar på benken.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har gitt ligaene moglegheita til sjølv å bestemme om dei vil halde fram med maksimalt fem innbytarar per lag i kvar kamp eller gå tilbake til den opphavlege forma.

(©NPK)