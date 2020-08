sport

Det var den femte sigeren hennar i Lysebotn opp etter at ho òg vann i 2012, 2016, 2018 og 2019. Johaug tok kommandoen frå start, leidde på alle mellompasseringane og var overlegen til mål.

Konkurransen var den første for skieliten etter at koronaviruset sette ein stoppar for sesongavslutninga i mars.

Av smittevernomsyn var det individuell start i 2020-utgåva.

Heidi Weng vart nummer to, Helene Marie Fossesholm nummer tre og Karolin Simpson-Larsen fire. Fossesholm spurtslo Simpson-Larsen.

(©NPK)