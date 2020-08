Aursnes vurderer å seie nei til Toulouse: – Spørsmålet er om eg skal gå til ein litt ukjend 2.-liga

sport

Til lokalavisa Romsdals Budstikke seier Aursnes at det slett ikkje er sikkert at han nokon gong kjem til å signere for den franske klubben, som rykte ned frå Ligue 1 i vår.

– Altså, det er eit dilemma om eg skal ta det som ligg føre meg, eller om eg skal ha is i magen og vente på noko som kanskje er betre og meir føreseieleg sportsleg, seier Aursnes.

Ifølgje lokalavisa kan Molde kassere inn i overkant av 30 millionar kroner dersom Aursnes seier ja til det franske tilbodet. Midtbanespelaren verkar likevel lite interessert i å gå til Toulouse.

– Spørsmålet er om eg skal gå til ein litt ukjend andreliga i Frankrike som eg ikkje veit så mykje om, eller vente og sjå om det dukkar opp noko anna no eller om eit halvt år til dømes.

Toulouse henta Molde-stoppar Ruben Gabrielsen i januar, men enda sist i den franske toppserien som vart avslutta tidleg på grunn av koronaviruset.

