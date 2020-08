Woods jaktar den 16. majortittelen sin utan publikum

sport

Med sine 15 majortitlar er han tre bak legendariske Jack Nicklaus.

Det blir litt av eit felt som går ut i USAs PGA-meisterskap 8.33 lokal tid i San Francisco torsdag (17.33 norsk tid). Woods startar frå hol 10 og skal spele saman med verdseinar Justin Thomas og Rory McIlroy.

Viktor Hovland startar den første PGA-meisterskapen sin fem timar seinare. Nordmannen går ut saman med engelskmannen Tommy Fleetwood og japanske Hideki Matsuyama frå hol 1.

Fredag er det Woods som startar seint, medan Hovland går ut litt over klokka åtte om morgonen.

Den amerikanske golfstjerna trivst normalt best når tusenvis av fans følgjer han rundt på golfbanen. Han taklar ofte presset best når det verkeleg dreg seg til.

– Eg veit ikkje om nokon i generasjonen vår nokon gong har spelt utan fansen til stades i ei majorturnering. Det blir veldig ulikt frå tidlegare, seier Woods til AFP.

– Men det er framleis ein major. Det er framleis dei beste spelarane i verda. Alle som er her skjønner at konkurranseinstinkta heilt klart er til stades, heldt han fram.

Woods har berre spelt éin gong på PGA-touren sidan koronakrisa sette ein stoppar for at publikum kunne vere til stades.

Han treivst ikkje spesielt godt ute på Muirfield-banen i Ohio utan publikum, og han enda på 40.-plass under Memorial-turneringa for to veker sidan, ei turnering der Viktor Hovland vart nummer 49.

(©NPK)