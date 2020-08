WHO: Urealistisk med fulle idrettstribunar i år

sport

Fråsegna kjem frå WHOs krisesjef Michael Ryan og gjeld alle land med lokal smittespreiing. Han seier at det då kan vere «katastrofalt» å tillate idrettskonkurransar med tusenvis av tilskodarar.

Ryan vart under ein videokonferanse onsdag spurt når idretten kan vere tilbake for fullt, og han svarte at det er umogleg å spå.

– Når det gjeld arrangement med 40.000, 50.000 eller 60.000 tilskodarar, handlar det ikkje berre om smitterisikoen inne på stadion, men om reise til og frå stadion med offentleg transport, og dessutan barane og klubbane ein kanskje besøkjer, sa han.

Ryan meiner at slike idrettshendingar opnar eit stort vindauge for smittefare.

– Tenk på alle problema vi nett no har med barar og nattklubbar, og så klemmar du alt det saman i ei fire eller fem timar lang oppleving der tusenvis av folk tek same offentlege transportmiddel til arenaen, er sosiale før kampen, heiar saman under han og er sosiale etterpå, sa han.

– Når det gjeld lokal smittespreiing kan det bli katastrofalt.

(©NPK)