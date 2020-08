Ull/Kisas protest mot feilbyte avvist – ingen konsekvensar for Sandnes Ulf

sport

Det var etter 1.-divisjonskampen mellom Sandnes Ulf og Ull/Kisa 27. juli at Jessheim-klubben sende inn ein protest med tre ulike protestgrunnlag. Alle hadde opphav i at Sandnes Ulf skal ha brukt fire stopp i spelet for å byte spelarar, i strid med gjeldande reglar for innbyte.

Doms- og sanksjonsutvalet kom samrøystes fram til at protesten blir avvist, og at kampresultatet blir ståande med 2–1 i til Sandnes Ulf.

Før årets fotballsesong vart laga orienterte om dei nye reglane frå Fotballens internasjonale lovkomité (IFAB). Reglane om innbyte stadfestar at kvart lag maks kan bruke fem innbytarar og maks tre stopp i kampen for å gjere byta. Det kan i tillegg bytast i pausen.

Basert på dokumentasjon og video av kampen, legg utvalet til grunn at Sandnes Ulf bytte ved fire høve, i strid med dei nemnde reglane, men at det ikkje er tilstrekkeleg sannsynleg at det siste bytet påverka kamputfallet.

