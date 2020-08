Koronakrisa får konsekvensar for Arsenal: Må kutte 55 jobbar

sport

– Alle dei viktigaste inntektskjeldene våre er betydeleg reduserte. Inntektene frå rettsavtalar, på kampdagar og frå andre kommersielle aktivitetar har alle vorte hardt ramma, og desse innverknadene vil i alle fall halde fram inn i den kommande sesongen, seier sportssjef Raul Sanllehi og administrerande direktør Vinai Venkateshami i ei fråsegn.

Klubben har dei siste åra investert i fleire nye tilsette, men no ønskjer ein å utvikle klubben på ein berekraftig måte.

– Dei foreslåtte endringane handlar til sjuande og sist om å sikre at vi tek klubben vidare og skaper den rette organisasjonen for ei verd etter korona, og for å sikre at vi har ressursane til å komme tilbake til toppen her heime og i Europa.

Arsenal hadde ingen stor suksess i den nyleg avslutta Premier League-sesongen og enda til slutt på åttandeplass, men siger i FA-cupen laurdag vart ein opptur for klubben. Sigeren sikra dessutan ein plass i Europaligaen neste sesong.

(©NPK)