Tyske fotballklubbar vil sleppe inn publikum frå september

sport

Den tyske Bundesliga var den første store ligaen til å starte opp igjen etter koronapausen. Allereie i midten av mai rulla fotballen i landet.

Kampane gjekk utan tilskodarar, men frå hausten av vil laga sakte, men sikkert sleppe inn publikum på kampane.

Det er klubbane på dei to øvste nivåa som tysdag vart samde om ein plan med Den tyske fotballigaen (DFL) om å få publikum tilbake på kampane.

Noko av det som står i planen er at fansen berre skal sitje, at det ikkje skal serverast alkohol før oktober og at det ikkje blir bortefans på kampane før slutten av året. Alt er tiltak for å hindre smittespreiing.

Førebels har det ikkje komme noko kampoppsett for dei to divisjonane i Tyskland.

