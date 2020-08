Solskjær: – Håpar vi får hjelp dersom vi går heile vegen

sport

Onsdag ventar austerrikske LASK i returkampen i åttedelsfinalen, eit oppgjer som nærast blir ein formalitet for Solskjærs menn sidan dei leier 5–0 frå bortekampen i mars.

Deretter ventar eit sluttspel i Tyskland med kvartfinale og potensielt semifinale og finale. Finalen blir spelt i Köln 21. august, berre 22 dagar før neste Premier League-sesong blir sett i gang. Det gir lite tid til kvile føre ein lang sesong med serie-, cup- og europacupfotball.

– Forhåpentlegvis får vi litt hjelp dersom vi går heile vegen, slik at vi kan starte litt seinare (i ligaen), sa Solskjær på pressekonferansen føre LASK-møtet.

– Det er som det er. Dette året har vore spesielt for heile verda. Vi vil gi spelarane litt fri til å lade batteria, kanskje eit par veker. Og så må vi omstille oss raskt. Men desse gutane tek var på seg sjølv uansett. Eg har vore imponert over korleis dei har kome tilbake frå pausar tidlegare. Og etter oppstarten (etter koronapausen) synest eg vi har vore blant laga med best form, la nordmannen til.

Solskjær kjem til å rullere ganske kraftig på laget mot LASK torsdag, men i resten av Europaligaen er det venta at han stiller det beste tilgjengelege mannskapet sitt.

Dersom United skulle vinne Europaligaen, vil det vere Solskjærs første tittel som manager i klubben.

(©NPK)