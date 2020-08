Ny operasjon for Marquez – må stå over endå ein VM-runde

sport

Márquez enda med ei stygg avkøyring på Jerez-banen i Spanias Grand Prix for snart tre veker sidan. Ein broten arm vart resultatet. Han fekk operert inn ei titanplate i armen og prøvde å køyre den neste VM-runden på same bane, men måtte til slutt kaste inn handkleet.

– Etter å ha gjennomgått ein ny operasjon i sin skadde høgrearm har Marquez og HRC-laget bestemt at han ikkje skal køyre Tsjekkias Grand Prix. Det for å vere mest mogleg restituert for framtidige løp, melder Honda i ei pressemelding.

Marquez vil bli erstatta av den tyske testføraren Stefan Bradl i VM-runden i Brno komande helg.

Franske Fabio Quartararo vann begge VM-rundane i Spania. VM-runden i Brno blir den tredje av 14 planlagde rundar denne sesongen.

(©NPK)