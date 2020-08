Blink-trenar blir akademisjef i Rosenborg

sport

Vikvang har oppnådd sterke resultat med Stjørdals-Blink, som han i fjor førte opp til førstedivisjon. Frå 1. oktober skal han kombinere trenarjobben med rolla som akademisjef ein periode.

– Det var ikkje så vanskeleg å takke ja til jobben, men det er vanskeleg å seie frå meg mine to andre jobbar. Eg var tydeleg på at det ikkje var aktuelt å avslutte i Stjørdals-Blink før kontrakten min går ut når sesongen er over, seier Vikvang til Rosenborgs nettstad.

– Eg har sagt frå til spelarane og fått lykkønskingar, men vi er i fellesskap fast bestemt på å gjere ein ordentleg god jobb i dei siste 23 serierundane, slik at vi lèt etter oss noko der som er veldig bra, held han fram.

(©NPK)