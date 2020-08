Sykling: Jensen måtte bryte ritt på grunn av uregelmessig hjarterytme

sport

Hendinga skjedde i rittet Tour d'Occitanie, skriv TV 2.

– Eg fekk heteslag på første etappe. Eg kom frå 20 grader i Noreg til 40 grader og ein 190 kilometer lang etappe i Frankrike, seier Jensen til kanalen.

Under rittet låg pulsen over 190 slag i minuttet i meir enn ein time og i ytterlegare ein time over 180. Han fekk heller ikkje pulsen under 90 kvelden etter rittet, men starta likevel andre etappe søndag.

– Etter kvart på etappen byrja eg å slite med uregelmessig hjarterytme. Det kunne variere med ganske mange slag på same intensitet, og eg kjende heile hjartet stramme seg så mykje at det var direkte vondt når eg pusta djupt inn, fortel Jensen.

Han valde derfor å bryte rittet med 40 kilometer igjen. Han skal reise heim til Noreg for å sjekke hjartet.

– Ein blir litt uroleg, men eg går ut frå at varmen var den avgjerande faktoren, avdramatiserer bodøværingen.

