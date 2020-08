Steffen Thoresen til Manglerud Star

sport

Den rutinerte løparen med fleire offisielle landskampar for Noreg fekk ikkje ny kontrakt med Storhamar. 35-åringen har òg spelt for Vålerenga og Lørenskog og ei rekkje svenske lag.

– MS signerer Steffen Thoresen med tanke på å få inn ein spelar som kan heve treningskvardagen og vere med på å leggje lista høgare for heile laget. Han er sterk, har eit fysisk nærvær i spelet sitt og rår over mykje rutine. Han kan òg bidra med leiarskap i garderoben. Og ikkje minst så får vi ein Thoresen tilbake til MS som ønskjer å gjere det betre enn kva far Petter gjorde det i si tid, seier styremedlem i klubben, Gisle Olsen.

Steffen Thoresen er bror til Patrick Thoresen og son av landslagssjef Petter Thoresen.

– Eg er veldig spent på ny klubb. Kjenne mange frå laget og har spelt med mange før, som då også gjorde at valet vart enklare, seier Thoresen.

