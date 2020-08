Solid lønnskutt for Sagosen i Kiel

sport

Det avslører målvaktstjerna Niklas Landin, som er ein del av spelarutvalet i klubben, overfor Jyllands-Posten.

Koronakrisen har fått betydelege konsekvensar for Kiels økonomi, og spelarutvalet har i samtalar med klubben gått med på ein lønnsreduksjon på heile 50 prosent dei neste 12 månadene.

– Klubben er hardt ramma. Eg trur faktisk vi er dei som er hardast ramma, fordi vi normalt har så store tilskodarinntekter, seier Landin.

Det treng ikkje nødvendigvis å bli slik at 50 prosent av løna forsvinn.

– Vi gjekk ned i løn dei fire siste månadene av førre sesong, men vi har fått tilbake store delar av det tapte. Klubben tenkjer sjølvsagt «worst case scenario», og eg har tru på at det blir betre seinare i sesongen, slik at vi kan få noko i retur, seier Landin.

Kan tape millionar

Sagosen er fersk Kiel-spelar etter tre sesongar i franske Paris Saint-Germain. Etter det NTB kjenner til har han ei årsløn på snautt seks millionar kroner, så det er ikkje reint lite som kan forsvinne i koronahjelp for trønderens del.

– Det er ein vanskeleg situasjon, og det er vanskeleg å akseptere, men vi kan bli nøydde til det. Eg merkar likevel ei oppbakking i troppen, sjølv om ingen jublar over å miste halvparten av løna, seier Landin om situasjonen.

Også Harald Reinkind spelar for Kiel. Han går snart laus på den tredje sesongen sin for tyskarane. Truleg blir det sesongopning i supercupfinalen mot Flensburg-Handewitt 26. september. For motstandarlaget spelar nordmennene Torbjørn Bergerud, Gøran Johannessen, Magnus Jøndal og Magnus Abelvik Rød.

