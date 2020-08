Brentford i opprykkskamp med milliardverdi

sport

Laget frå utkanten av London har ikkje spelt på øvste nivå i engelsk fotball sidan 1947, men er no nærare enn på mange år.

Berre Stefan Johansens klubb Fulham står mellom Brentford og ein debut i pengemaskina Premier League. Og ein siger i finalen på tysdag på Wembley vil gi enorme inntekter for klubben dei neste tre sesongane, ifølgje analysar frå revisjonsfirmaet Deloitte.

Og milliardbeløpet vil berre auke dersom klubben skulle rykke opp og deretter overleve minst éin sesong på toppnivå.

Enorme summar

Summen på 1,9 milliard kroner (160 millionar pund) er sett saman av 1 milliard kroner i venta pengar frå TV-rettar og 900 millionar i fallskjermutbetalingar over to år dersom laget rykkjer ned i den første sesongen sin i Premier League.

Dersom Brentford overlever den første sesongen i Premier League, vil inntektene auke til 3,15 milliardar kroner over fem år, skriv nyheitsbyrået AP.

Laget flyttar neste sesong inn på ein nybygd arena med 17.250 sete og håpar sjølvsagt at han skal innviast med Premier League-spel.

For Fulham vil ein siger i opprykksfinalen «berre» vere verd 1,6 milliardar kroner over tre år. Årsaka til dette er at klubben allereie får fallskjermutbetalingar etter å ha rykt ned til meisterskapsserien 2019.

Får støtte

Finalen i opprykkssluttspelet skulle eigentleg vore spelt i mai, men er utsett i over to månader på grunn av koronapandemien. Klubbane har samtidig fått ein økonomisk smell i form av manglande billettinntekter, noko som tyder at eit opprykk vil vere svært kjærkome økonomisk.

– Med tanke på den nylege påverknaden av covid-19 er det sannsynleg at den økonomiske innverknaden av eit opprykk vil bli betre motteke enn nokon gong. Inntektsauken gir desse klubbane ei plattform å utvikle seg frå både på og utanfor banen, seier Tim Bridge i Deloitte.

Brentford (3.-plass) og Fulham (4.-plass) enda begge på 81 poeng i årets sesong i meisterskapsserien, noko som kan antyde at det er svært ope føre opprykksfinalen. Samtidig er det verdt å nemne at Brentford slo Fulham både heime (1–0) og borte (2–0) i seriespelet.

(©NPK)