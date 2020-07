Tysk verdsmeister legg opp

sport

Midtstopparen seier i eit intervju med avisa Frankfurter Allgemeine at han i ferien bestemde seg for at han ønskte å få med seg meir av oppveksten til sonen.

– Det vart openbert at eg ville oppleve sonen min på nært hald. Fotball vart plutseleg ikkje så viktig for meg, sa han.

Til Der Spiegel har han sagt at han no heller ikkje treng å stresse med å finne seg ein ny klubb etter at han avslutta kontrakten sin med Lokomotiv Moskva i juni.

Höwedes har òg spelt for Schalke og Juventus og fått med seg 44 landskampar for Tyskland.

Også ein annan spelar frå det tyske meisterlaget i 2014, André Schürrle, har bestemt seg for å leggje fotballskoa på hylla denne sommaren.

