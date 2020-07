Handball: Danmark krev EM-garanti – opnar for å seie nei

sport

Noreg og Danmark arrangerer i fellesskap EM i handball for kvinner i desember. Frå før er det klart at koronapandemien set avgrensingar på talet på arrangørstader og kor mange tilskodarar som kan sleppast inn på kampane.

Men no seier det danske handballforbundet at dei kan kome til å be det europeiske forbundet (EHF) om å bli teken av som arrangør.

– Vi vil gjere alt for å få dette gjennomført. Men det skal samtidig henge saman økonomisk, seier president Per Bertelsen i det danske forbundet (DHF) til avisa B.T.

President Kåre Geir Lio i Norges Håndballforbund seier til NTB at mykje skal på plass for å sikre økonomien i meisterskapen, men understrekar at han ikkje tenkjer i retning av avlysing.

– Vi kjem til å finne løysingar i ei eller anna form, seier Lio, og peikar på at det er samtalar både med lokale, regionale og nasjonale styresmakter, og dessutan EHF, for å få på plass eit forsvarleg budsjett.

