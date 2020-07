Godset frigir spelar seks månader etter at han signerte

sport

Det stadfestar Strømsgodset på nettsida si.

25-åringen har ifølgje klubben slite med å finne seg til rette etter at han signerte i februar, og har sjølv ytra eit sterkt ønske om å få dra til heimlandet.

– Eg kom hit for å spele fotball, men har ikkje klart å prestere på det nivået eg ventar av meg sjølv. Det er best for både meg og klubben at kontrakten no blir terminert, seier Janis Ikaunieks.

Sportssjef Jostein Flo seier at dei hadde tru på at Ikaunieks skulle slå til, men at det ikkje har gått som venta for nokon av partane.

– Han har fått mindre speletid enn han sjølv venta, og det har igjen gått ut over sjølvtilliten. Han ønskte sjølv å terminere kontrakten, og det har vi valt å respektere. Vi takkar Janis for innsatsen i Strømsgodset og ønskjer han lykke til vidare på vegen, seier Flo.

Godset-karrieren enda med seks kampar og éin målgivande pasning. Han kom vederlagsfritt frå FK Liepaja, og har tidlegare mellom anna spelt for franske Metz.

