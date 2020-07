Dommarsjefen stadfestar: Hobber Nilsen dømmer ikkje neste runde

sport

Det stadfestar NFF-dommarsjef Terje Hauge overfor NTB. Tolvte runde blir spelt laurdag og søndag.

– Det er vel ikkje så mykje anna å seie at han ikkje er med denne runden, men kjem på igjen neste runde, seier Hauge til NTB.

Mediestorm

Dommarsjefen seier vidare at han har eit ansvar for å verne dommarane sine.

– Det går fort unna med to rundar i veka. Det er utruleg viktig at når dommarar er gjennom tøffe fotballkampar og mykje merksemd, må stå i media, må vi ta omsyn til dommarane våre med tanke på belastning. Nokre gonger kan det vere lurt at vi tek ein liten pause, reiser på hytta, gjer noko anna og lader batteria. Så kjem ein igjen neste runde, seier Hauge.

NTB har førebels ikkje lykkast med å kome i kontakt med Ola Hobber Nilsen.

Reaksjonane har vore sterke etter episoden der Niklas Castro skaffa straffesparket som gav utlikning i botnkampen mot Start.

Kan ikkje straffast

Hobber Nilsen innrømde sjølv etter kampen at straffesparket vart feilaktig dømt, og at han vart lurt av Castro.

– Under kampen er eg krystallklar på at det er kontakt. Men når eg etter kampen får sjå reprisane frå ein annan vinkel i sakte film, så er det ingen tvil om at det i beste fall er overspeling. Det er filming som skulle gitt gult kort. Eg vart lurt av angrepsspelaren, sa Hobber Nilsen.

Castro sjølv nekta for at han filma, men torsdag stadfesta NFF til TV 2 at angrepsspelaren ikkje kan straffast.

– Påtalenemnda kan gå inn og sjå på saker i ettertid dersom det er eit regelbrot som kunne gitt minst to kampar utestenging, sa juridisk rådgivar i Norges Fotballforbund, Hanna Kjærnet.

