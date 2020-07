OL-topp: Tokyo-leikane kan gå føre eit avgrensa tal tilskodarar

sport

Dei utsette sommarleikane i den japanske hovudstaden kan måtte bli halde føre eit avgrensa tal tilskodarar.

Det seier Toshiro Muto, administrerande direktør i Tokyo 2020, ifølgje britiske BBC.

Arrangørane vil ikkje utsetje leikane endå eit år, og vil gjere alt i si makt for å vere klare til opningsseremonien 23. juli 2021.

– Vi har diskutert dette med Bach (Thomas, IOC-president), og han seier at det ikkje er aktuelt å tenkje på å avbryte eller utsetje igjen, seier Muto, og held fram:

– Men han tenkjer kanskje på eit avgrensa tal tilskodarar med full vurdering av avstand mellom folk.

Arrangørane har tidlegare uttala at utviklinga av vaksine vil vere avgjerande for om leikane kan gå av stabelen.

Men det japanske folket tviler på at det er ein særleg god idé. To meiningsmålingar i juli slo fast at fleirtalet meiner leikane burde bli avlyste eller utsette igjen.

