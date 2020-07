Infantino under etterforsking i Sveits

sport

Spesialetterforskar Stefan Keller har konkludert med at det er grunnlag for etterforsking av Fifa-presidenten og den sveitsiske riksadvokaten.

Keller har gjennomgått to varsel og konkluderer med at det er indikasjonar på kriminell åtferd i samband med møta mellom riksadvokat Michael Lauber, Fifa-president Ginnani Infantino og statsadvokaten i kantonen Valais, Rinaldo Arnold.

Saka dreier seg om handteringa av påstått korrupsjon i Fifa. Lauber er skulda for misbruk av embetet, brot på offisielt hemmeleghald, favorisering og oppmoding til dette.

Lauber er skulda for å lyge om eit møte han hadde med Infantino i 2017. I 2018 innrømde han å ha møtt Infantino ved to høve i 2016, like etter at sistnemnde vart vald til president.

Møtet i Bern i juni 2017 var derimot hemmeleg heilt til sveitsiske medium rapportere om møtet i april.

Lauber tilbaud seg førre veke å trekkje seg frå stillinga som riksadvokat etter skuldingane som vart sette fram.

(©NPK)