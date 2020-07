Boasson Hagen før ritt-«comeback»: – Tek dei moglegheitene eg får

sport

– Eg vil ta dei moglegheitene eg får. Vi veit jo ikkje kor mange moglegheiter det blir i haust, seier Hagen til NTB på telefon frå den italienske byen Lucca.

Der har han akkurat gjennomført ei to veker lang treningssamling med NTT-laget. Laurdag er han tilbake i konkurranse når det italienske grusrittet Strade Bianche blir sykla.

– Eg blir ein av tre ryttarar laga satsar på. Målet er å kjempe i topp ti, forhåpentlegvis endå høgare, seier han.

Rittet, som vart arrangert første gong i 2007, blir ofte rekna som ein moderne klassikar i sykkelmiljøet. Ryttarane syklar 184 kilometer på landevegen i Toscana, men rittet skil seg ut ved at omtrent 60 kilometer går på grusveg.

– Det er meldt varmt på laurdag, så det kan bli mykje støv. Vanlegvis går jo rittet om våren, seier Hagen.

– Bra opplading

Dei siste dagane har den internasjonale sykkelsesongen kome i gang igjen etter at koronapandemien sette ein stoppar for konkurransar i mars. For Hagen, som er busett i Oslo, har det gitt gode treningsmoglegheiter.

– Eg har vore heime meir enn nokon gong og fått nytta moglegheita til å trene. Det har vorte ei bra opplading til neste halvdel av sesongen, seier han.

Fleire av Hagens europeiske konkurrentar har derimot måtta gå lengre periodar utan å trene utandørs på grunn av strenge koronarestriksjonar. Derfor måtte mange ty til innandørs sykling på rulle.

– Rulle kan vere både effektivt og godt, med det krev meir disiplin, meiner den rutinerte syklisten.

Etappar

Etter å ha gjennomført Strade Bianche reiser Hagen litt lenger nord i Italia for årets første sykkelmonument; Milano–Sanremo. Her blir han hjelperyttar for Giacomo Nizzolo.

Etter det står Critérium du Dauphiné og NM på Ringerike for tur før Tour de France startar 29. august. Der går nordmannen, med tre etappesigrar på CV-en, for nye triumfar.

– Eg har ikkje plukka meg ut nokon spesielle etappar enno, men eg vil kjempe om sigrar og gå i brot, seier han.

– Heile laget går for etappesigrar sidan vi har ikkje nokon samanlagtryttar vi satsar på i år.

Drøymer om Roubaix

Likevel er det kanskje etter Tour de France at Hagens verkelege store mål kjem. Allereie helga etter Tour-avslutninga 20. september blir VM i sveitsiske Aigle-Martigny sykla, før dei store klassikarane kjem som perler på ei snor.

– Eg har som mål å gjere det bra og å vinne i klassikarane, seier den elles så smålåtne 33-åringen.

Han fortel at det ikkje er heilt spikra kva ritt han kjem til å sykle, men han er ikkje i tvil om noko han helst vil vinne.

– Paris–Roubaix er der eg har dei største draumane om å gjere det godt, seier han.

Nordmannen vart nummer fem i rittet i 2016. Den gong kom han inn på Velodromen i Roubaix saman med fire andre ryttarar, men hadde ikkje nok saft i låra då det skulle avgjerast.

Årets utgåve blir sykla 25. oktober.

(©NPK)