Haaland jaktar merittar i Tyskland: – Målet er å vinne titlar

– Det er det største målet mitt, å vinne titlar med Dortmund og feire stor suksess saman med fansen, seier 20-åringen til tyske Bild onsdag.

Dei gulkledde avslutta årets ligasesong på andreplass i Bundesliga bak Bayern München, men Haaland er ikkje i tvil om at Dortmund kan overliste Robert Lewandowski og co. i kampen om serietrofeet komande sesong.

– Vi har kvalitetane til å bli meistrar, men å snakke om det er ikkje nok, seier nordmannen til avisa.

– Det er jobben min

Med 13 mål sidan han kom til klubben på nyåret, har Haaland verkeleg levert varene. Det set ikkje ein stoppar for driven til den ambisiøse spissen om å halde oppe den gode forma.

– Dortmund har investert mykje i ein ung spelar som meg, og eg vil prove at eg er verd det, og at klubben har gjort eit rett val. Sjølvsagt hjelper det at eg skårar så mange mål, men det er jobben min, seier Haaland.

Same Erling

Sjølv om lysluggen frå Jæren no er å sjå på avisframsider verda over, lèt han ikkje det gå til hovudet på han.

– Eg veit at eg ikkje lever det typiske livet til ein 20-åring, men for meg er det viktigaste at vennene mine veit at eg er den same Erling Haaland som for nokre få år sidan, seier spissen.

Dortmund byrjar torsdag å trene fram mot neste Bundesliga-sesong som startar 18. september.

