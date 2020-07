Diamond League-stemnet i Brussel går for lukka dører

sport

Det stadfesta arrangørane i ei fråsegn tysdag.

– Helsa og tryggleiken til tilskodarane, utøvarane og personalet er vår størst bekymring og prioritering, sa stemnedirektør Cedric Van Branteghem.

Den belgiske regjeringa har framleis ikkje komme til ei avgjerd om fansen kan returnere til tribunane frå og med september. I og med at Diamond League-stemnet er planlagt avvikla 4. september, valde arrangørane å vere på den sikre sida.

– Frå eit praktisk synspunkt var det best å bestemme seg no for å tydeleg kunne kommunisere med fansen og publikum om billettsaker.

Diamond League-sesongen er planlagd å starte igjen i Monaco 14. august, men ei rekkje stemnar utover hausten er allereie avlyst.

Totalt er fem av dei opphavlege 15 stemna, mellom anna stemna i London, avlyst.

I tillegg er to av stemna, Bislett Games i Oslo og stemna i Zürich, vorte arrangert på alternative måtar.

(©NPK)