Italiensk sykkelklassikar må endre rute

Den utsette sykkelklassikaren er planlagd å gå av stabelen 8. august.

Arrangørane må no kjempe mot klokka for å få ferdigstilt ei ny rute. Det skjer etter at fleire ordførarar i kystbyar langs den opphavlege ruta nektar rittet å passere. Klassikaren er lagd midt i den italienske sommarferien, og det blir forventa at hundretusen vil reise til kysten.

Når koronapandemien fortset meiner lokale styresmakter det vil vere utrygt å stengje vegane for sykkelrittet. Dei har dermed nekta å utskrive dei nødvendige løyva.

Arrangøren er fast bestemd på at rittet skal avviklast. Ifølgje den italienske avisa La Gazzetta dello Sport vil ei ny rute sannsynlegvis gå innover i landet i nesten 200 kilometer før han går ned mot kysten igjen.

Den endelege distansen mellom Milano og Sanremo vil då bli omtrent 299 km.

