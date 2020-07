Bournemouth vurderer erstatningskrav etter måltabbe

sport

Det skriv Sky Sports tysdag.

Bakgrunnen er 0–0-kampen mellom Aston Villa og Sheffield United 17. juni. Eit oppgjer Sheffield United skulle ha vunne 1–0. Med siger til Sheffield United ville Joshua King og Bournemouth berga Premier League-plassen på målskilnad føre Villa.

Ørjan Nyland fall inn i mål saman med ballen etter eit frispark frå Sheffields Oliver Norwood like før pause. TV-reprisen avslørte at ballen var klart over streken, men Hawk-Eye-systemet som skal fortelje om ballen har vore i mål eller ikkje, reagerte ikkje.

Etter kampen kom Premier League med ei orsaking. Samtidig vart det framført ei forklaring på feilen, der det heitte at spelarane på banen i den aktuelle situasjonen var plassert slik at dei blokkerte for Hawk-Eye-teknologien.

Også selskapet bak den tekniske løysinga la seg flat.

Bournemouth har enno ikkje gått juridisk til verks, men avgjerda rundt kva klubben skal gjere, skal takast på eit styremøte dei komande dagane.

«The Cherries» skal òg diskutere framtida til manager Eddie Howe og den økonomiske situasjonen for klubben etter nedrykket.

