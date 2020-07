Tidlegare Brann-trenar fekk sparken i AIK

sport

Aslak Fonn Witrys avgjerande mål då Djurgården slo AIK søndag, var nok. Trenaren som rykte ned med Brann i 2015 før han fekk sparken i bergensklubben, er ferdig i AIK etter fire år i Stockholm.

Det melder klubben på sitt nettstad måndag.

– AIK Fotboll har i dag vedteke at Rikard Norling forlèt rolla si som hovudtrenar for herrelaget til klubben.

Norling var òg trenar for laget mellom 2005 og 2008 og tok over stockholmsklubben for andre gong i 2016.

No er laget nummer tolv på tabellen med tolv poeng, langt unna gullkampen det har vore ein del av dei siste sesongane.

I 2018 gjekk Norlings menn heile vegen til topps, medan i 2019 enda laget på 4.-plass, berre fire poeng bak serievinnar og rival Djurgården.

Etter elleve kampar var laget heile tolv poeng bak serieleiar Norrköping.

