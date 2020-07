Overgangsvindauget i England ope

sport

Vindauget er ope i ti veker fram til 5. oktober. Etter det vil ikkje engelske klubbar lenger kunne kjøpe og selje spelarar seg imellom, men overgangar til utlandet vil vere moglege fram til 16. oktober.

Årets Premier League-sesong avslutta på dramatisk vis søndag. Dei siste meisterligabillettane tok Manchester United då dei slo Leicester 2–0 og Chelsea med ein sterk siger over Wolverhampton. Watford og Joshua Kings klubb Bournemouth blir med Norwich ned til meisterskapsserien.

Neste sesong i den øvste fotballdivisjonen i England går av stabelen igjen 12. september og varer til 23. mai.

King på flyttefot?

Sigeren over Everton var ikkje nok til å halde fram Premier League-eventyret for King og Bournemouth, då Aston Villa sikra den siste plassen med uavgjortresultat mot West Ham.

Fotballekspert Solveig Gulbrandsen i TV 2 sa til NTB i forkant av den siste ligarunden at ho trur nordmannen forlèt klubben.

– Eg trur han er interessert i å prøve noko nytt og ta nokon andre utfordringar. Det er ikkje lett å vere angrepsspelar i Bournemouth. Han har jo måtta ha ein mykje meir defensiv jobb enn offensiv, så eg trur nok han har litt lyst til å spele på eit betre lag og kanskje få vere litt meir angrepsspelar, seier ho.

Gulbrandsen trur likevel at eit klubbyte kan by på utfordringar for King.

– Det blir jo heilt annleis, for viss han skal spele i ein av toppklubbane vil han fort bli ein benkespelar. Det å konkurrere med Jamie Vardy til dømes er på eit heilt anna nivå enn det han har gjort til no, meiner eksperten.

(©NPK)